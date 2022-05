Coppa Titano, il post partita di Lepri e Borgagni "Più di così non potevamo fare" dice il tecnico della Folgore, mentre quello del Tre Fiori elogia i suoi: "Sono stati esemplari, riusciamo a essere squadra nel vero senso della parola".

La Coppa Titano va al Tre Fiori ma Omar Lepri fa comunque i complimenti alla sua Folgore: "Già arrivare in finale è stato un grande lavoro, abbiamo avuto tante difficoltà a livello di infortuni. Merito agli altri per aver concretizzato al massimo le occasioni create nel primo tempo, credo che noi più di così non potessimo fare. Dormi in mediana? Una mossa per fare di necessità virtù, a causa delle tante assenze avevamo qualità in mezzo al campo. Secondo me ha fatto un un grandissimo lavoro".

Primo titolo invece per Gian Luca Borgagni, subentrato a Floriano Sperindio e terzo allenatore della stagione gialloblu: "È stata una prova maiuscola di tutti i ragazzi, da due mesi stiamo lavorando a un progetto tecnico-tattico e questi sono i primi frutti. Direi che i ragazzi siano stati esemplari: riusciamo a essere squadra nel vero senso della parola, ci muoviamo in modo compatto e tatticamente sbagliamo poche situazioni. Questa vittoria è dedicata a tutta la famiglia del Tre Fiori: ai dirigenti, ai tifosi, ai tecnici che mi hanno preceduto e soprattutto a questi ragazzi che nell'ultimo mese sono stati eccezionali. Fare anche l'Europa? Di questo ne parleremo con la società, sono tutti progetti per il futuro".

