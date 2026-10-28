COPPA TITANO Coppa Titano, il Tre Fiori travolge il Fiorentino. Gran gol per Dolcini I campioni di San Marino passano il turno vincendo anche la gara di ritorno. Avanti anche Domagnano, Folgore e Virtus.

Il derby di Coppa Titano tra Tre Fiori e Fiorentino partiva dall’1-0 di andata per la squadra di Girolomoni. I gialloblù, di rosso vestiti, la chiudono nel giro di 20 minuti, trasformando una gara apparentemente aperta, a una a senso unico. Il Tre Fiori la sblocca dopo 12 minuti con Mingucci. Il numero 24 segue bene l’azione e quando il tiro di Ben Kacem diventa un assist deve solo appoggiare in fondo alla rete. Il Fiorentino non reagisce, il Tre Fiori raddoppia al 23’ quando Ben Kacem riceve palla poco dentro l’area, poi è rapidissimo a calciare e firmare il 2-0. Ci sono alcune proteste per una presunta posizione irregolare, ma si va avanti. Partita chiusa virtualmente al 32’ quando in tabellino ci entra Federico Benedettini che corona la bella azione del Tre Fiori con il 3-0. Il Fiorentino è nello spunto di Khalifa Ajmi che poi calcia sull’esterno della rete.

Alla ripresa del gioco nel secondo tempo è poker Tre Fiori con Rea salito a colpire di testa. Due minuti dopo la punizione di Benedettini è respinta da Berardi. Rea potrebbe firmare la personale doppietta, ma il difensore manda fuori da posizione ottimale. Al 30’ il definitivo 5-0 è una perla di Federico Dolcini che calcia da fuori, palla contro il palo e poi in fondo alla rete. Bellissimo gol. Prima della fine la conclusione di Benedettini è parata da Berardi. Sul successivo corner, Rea manda ancora fuori. Finisce 5-0 per il Tre Fiori che nei quarti sfiderà il Domagnano.

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