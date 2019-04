Coppa Titano: Il Tre Fiori trionfa dopo 9 anni la 7^ della sua storia

Il custode della bacheca di Fiorentino riapre le porte. Era ora. Il trionfo, legittimo e quasi mai in discussione dei gialloblu, era atteso da 9 anni; troppi, per una società così ben strutturata da quando i Casali si sono uniti ai Benedettini e insieme stanno creando un nuovo cannibale del calcio sammarinese. Tutto viene da dietro. Non è casuale che il Tre Fiori sia stata la prima società ad andare vicinissima al passaggio del turno in Europa, poi puntualmente quel sigillo è arrivato, apoteosi a Forlì contro i gallesi del Bala Town. Ci sono idee che prontamente vengono messe in pratica. Vedi la spina dorsale del Tre Fiori. Una sicurezza in porta come Aldo Junior Simoncini, un centrale Campione del Mondo come Cristian Zaccardo, un centrocampista tutto fare come Manolo Pestrin, una attaccante che più punta non si può come Andrea Compagno, per distacco, nonostante un rigore fallito, il miglior il campo. Il Tre Fiori passa alla cassa e va al Check In Europeo, ormai una consuetudine. La prestazione in finale di Coppa Titano, ha dato la netta sensazione che questa squadra guidata sapientemente da Cecchetti, non ha la pancia piena; le superstar della Fiorita sono avvisate. E la Folgore? Bene ma non benissimo. L'uscita dal campo tra gli applausi è doverosa, ma troppo poco, nel complesso per impensierire un Tre Fiori “Stile Gigante”. Troppo solo Badalassi, e una chiara differenza in panchina. Cecchetti si può permettere Massaro, Lasagni si deve accontentare di Innocenti. Vince meritatamente il Club di Fiorentino. Allo Stadio di Montecchio, Tre Fiori batte Folgore 1-0. Estasi gialloblu