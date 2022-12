Coppa Titano, il Tre Penne ribalta 3-0 la Juvenes e va in semifinale

Il Tre Penne ci mette meno di 20' per recuperare il -2 dalla Juvenes dell'andata, nella ripresa poi un rigore segnato da Dormi e uno parato da Migani valgono il 3-0 da rimonta completata e semifinale centrata. Il tutto in una serata pirotecnica aperta da un altro rigore: Colonna atterra Ceccaroli e manda Gai sul dischetto, Gentilini intuisce e para e a rimbalzo Pieri scarica altissimo.

Segno di un Tre Penne partito a marce alte e di nuovo pericoloso con Dormi per la testa di Barretta, che centra Santi anziché lo specchio. L'allungo che riazzera il conto qualificazione arriva tra 15° e 17°: conclusione di Ceccaroli, Gentilini respinge e Dormi firma il vantaggio con un comodissimo tocco a rete, si riparte e Gai riscatta l'errore dagli 11 metri con un gran destro dalla distanza preciso sotto l'incrocio.

Dogana non pervenuta e Città carica subito per evitare i supplementari: Pieri impegna Gentilini da fuori e poi si libera infilandosi tra Borghini e Santi, salvo calciare alto quando il più ormai è fatto. A imbeccarlo è Gai che subito dopo appoggia al limite per la conclusione, anche qui appena alta, di Gai. E nel recupero sempre Gai in verticale per Pieri e imbucata che Ceccaroli trasforma nel tris, tutto annullato perché Dormi, in fuorigioco, copre Gentilini sul tiro.

Ripresa e stesso andazzo, con Gai in copertina: destro da lontano e Gentilini svirgola in angolo, poi errore in controllo sulla combinazione tra Dormi e Pieri – Acquarelli chiude – e tocco a lato di niente sul servizio di Ceccaroli. Dai e ridai, il Tre Penne il gol lo trova: Pieri anticipa Meluzzi in area e si conquista il fallo da rigore, stavolta batte Dormi che realizza, unico di serata, e fa doppietta.

Perso pure il jolly supplementari la Juvenes si sveglia, appoggiandosi a Borghini: cross per Pasquinelli – Lombardi evita guai ai suoi – e corner sul quale Vandi tira giù l'appena entrato Stella. Ancora rigore ma stavolta biancorosso, Merli va per riequilibrare il tutto ma Migani non ci sta e neutralizza. Di nuovo angolo, di nuovo Borghini e colpo di testa di Pasquinelli, Migani però sfodera il miracolo 2.0.

Che nei fatti chiude il discorso, perché la Juvenes accusa il colpo e quel che resta sono due occasioni per il subentrato Badalassi: palo di testa su traversone di Montanari e spunto al limite con destro a giro, Gentilini s'oppone e quantomeno evita il poker. Il Tre Penne affronterà la Libertas (1-0 alla Fiorita dopo il pari dell'andata), l'altra semifinale sarà tra Virtus (3-1 al Tre Fiori, ribaltato l'1-0) e la Folgore (3-2 al Murata dopo i supplementari).