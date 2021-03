Quattro sfide secche a partire dalle 20.45 con un incontro in diretta Tv web e Facebook. Questa sera torna la Coppa Titano con i quarti di finali. In caso di parità previsti supplementari ed eventuali rigori. Sul canale sportivo della Rtv potrete seguire la sfida tra La Fiorita e Murata. In campo anche Tre Penne - Domagnano; Cosmos - Tre Fiori e Folgore - Fiorentino. Radio stadio dalle 20.40 su Classic si collegherà con tutti i campi per seguire le sfide.