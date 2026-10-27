Coppa Titano, in palio i pass per i quarti di finale

E alla fine ne resteranno soltanto 8. La Coppa Titano entra nella sua prima fase decisiva: tra martedì e mercoledì si giocano le gare di ritorno degli ottavi di finale, con sette sfide che mettono in palio il pass per i quarti. Per alcune squadre c’è un vantaggio da difendere, per altre una rimonta da inseguire. E in caso di parità nel punteggio complessivo, saranno supplementari ed eventuali rigori a decidere le qualificate.

Si parte questa sera con 3 partite alle 20:45: indirizzata la sfida tra Pennarossa e Cailungo con i biancorossi di Chiesanuova che dovranno gestire il netto 3-0 dell'andata. Molto più aperte invece Cosmos-San Giovanni e Juvenes/Dogana-Tre Penne: nella prima i gialloverdi si sono imposti di misura, nella seconda i biancazzurri sono avanti 2-1 dopo il primo round in un confronto che già lo scorso anno era costato caro al club di Città con la Juvenes che si era spinta fino alla semifinale.

Mercoledì, poi, il programma si completa con altre quattro gare, sempre alle 20.45. Ad Acquaviva va in scena il derby tra Tre Fiori e Fiorentino, con i gialloblù avanti 1-0 dopo l’andata. I vicecampioni in carica vogliono confermare il vantaggio, ma i rossoblù hanno ancora novanta minuti per provare a ribaltare il risultato. Una sfida che sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV. Negli altri incroci partono con un importante vantaggio la Virtus – 3-0 sul Murata – il Domagnano – 3-1 sul Faetano – e la Folgore, capolista in campionato e reduce dal successo sulla Libertas nell'ultimo turno. Granata che saranno anche gli avversari di Coppa per Falciano, capace di imporsi 2-0 nei primi 90 minuti.







