Coppa Titano: Juvenes/Dogana - Tre Penne in diretta su San Marino RTV

Alle 20:45 il fischio di inizio delle gare di ritorno dei quarti di Coppa Titano. Il trofeo più antico del calcio sammarinese deciderà le quattro semifinaliste. Tre squadre hanno già ampiamente ipotecato il passaggio del turno già al termine delle gare di andata. Salvo clamorosi ribaltoni le partite di Virtus, Tre Fiori e La Fiorita, rispettivamente contro, Libertas, Cosmos e Murata saranno gare senza particolari aspettative. I detentori del trofeo di Luigi Bizzotto hanno superato 3-0 la Libertas e in semifinale potrebbero sfidare il Tre Fiori, che ha a sua volta ha avuto ragione del Cosmos per 4-0. Si andrebbe dunque verso una nuova sfida tra le due formazioni che il prossimo 23 dicembre si affronteranno nella finale di Supercoppa Sammarinese dopo essersi sfidate nella finale 2025 della coppa nazionale.

Nella parte bassa del tabellone La Fiorita ha vinto 3-0 contro il Murata la gara di andata e punta alla semifinale dove affronterebbe la vincente della gara più in bilico di questi quarti di finale, quella tra Tre Penne e Juvenes/Dogana, che in virtù dell'1-1 dell'andata lascia tutto apertissimo, anche alla possibilità di eventuali supplementari e rigori. Match da seguire in diretta su San Marino RTV a partire dalle 20:45.







