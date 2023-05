CAMBIO CAMPO Coppa Titano, la finale si giocherà a Montecchio Cambio di sede per Tre Penne-Virtus, inizialmente programmata ad Acquaviva.

Cambio di sede per la finale di Coppa Titano. Tre Penne-Virtus, in programma sabato alle 20:45, si giocherà a Montecchio e non ad Acquaviva, come inizialmente previsto.

