Coppa Titano, le partite dei protagonisti della finale

Vittoria storica per la Virtus e grande soddisfazione per i protagonisti in campo, da Elia Ciacci, autore del vantaggio, a Ivan Buonocunto, che ci mette assist e rigore del raddoppio, e Andrea Battistini, decisivo con le sue parate nel finale. Amaro invece il commento di Imre Badalassi: "Abbiamo concesso troppo in quella prima mezz'ora, giusto così".

Nel video le interviste

