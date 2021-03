COPPA TITANO Coppa Titano: mercoledì sera i quarti di finale In diretta alle 20.45, la sfida tra La Fiorita e Murata

Turno infrasettimanale dedicato alla Coppa Titano con le gare dei quarti di finale che si giocheranno domani sera in gara unica. Cambia il format che all'inizio prevedeva gare di andata e ritorno, una modifica che si è resa necessaria per concludere le competizioni, in tempo utile rispetto alla scadenza della stagione sportiva. Tra le gare più attese, c'è sicuramente quella di Dogana dove si affronteranno Folgore e Fiorentino. Due squadre in grande salute e reduci da due vittorie in campionato. La squadra di Omar Lepri, che non avrà Domeniconi per squalifica, ha battuto prima il Tre Penne e poi il Faetano ed in entrambi i casi, la Folgore non ha subito gol. Il Fiorentino non è stato da meno, rifilando 4 gol alla Juvenes e 5 al Cosmos. Di fronte la solidità difensiva della squadra di Falciano ed il super attacco di mister Malandri.

Rinfrancato dalla vittoria sulla Libertas, il Tre Penne si ritrova di fronte all'ostacolo Domagnano. Sulla carta la squadra di Stefano Ceci parte con i favori del pronostico, considerato anche il momento non troppo esaltante dell'undici giallorosso, un solo punte nelle ultime tre gare disputate. Stesso discorso per Cosmos, un punto in tre partite, recupero compreso. La squadra di Christian Protti cercherà di ribaltare il pronostico contro il Tre Fiori, nella partita in programma ad Acquaviva. Completa il quadro dei quarti di finale, la sfida tra La Fiorita e il Murata. Imbattuta da inizio stagione, la squadra di Nicola Berardi è reduce da due 3-0 consecutivi e non nasconde l'obiettivo di puntare alla conquista del trofeo più antico della Repubblica. Il tutto Murata permettendo. La compagine di Achille Fabbri ha ritrovato il sorriso con la vittoria sul Cailungo ed ora spera di ritrovare anche i gol di Erik Fedeli. E sarà proprio La Fiorita - Murata, la partita che verrà trasmetterà in diretta dalle 20:45, su canale 93 di RTV Sport, sul sito internet e sulla pagina Facebook di San Marino RTV.

