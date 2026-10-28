COPPA TITANO

Coppa Titano, niente rimonte: avanti Tre Penne e Pennarossa. Oggi si completano gli ottavi

Eliminate Juvenes Dogana e Cailungo (che chiude con due espulsi). Stasera, in diretta, Tre Fiori - Fiorentino

Coppa Titano, niente rimonte: avanti Tre Penne e Pennarossa. Oggi si completano gli ottavi.

Il primo turno di Coppa Titano non riserva rimonte, né liete fini per le tre squadre che erano in svantaggio dopo la gara d'andata. Così come il San Giovanni, a cui non basta il pareggio nel ritorno contro il Cosmos, Cailungo e Juvenes Dogana abbandonano subito la competizione.

Il Tre Penne sfata il tabù contro i biancorossoblù di Serravalle, che nelle ultime stagioni avevano più volte messo in difficoltà la squadra di città, addirittura eliminandola dalla coppa l'anno scorso. Vinta l'andata per 2-0, i biancoblù vanno sotto nel ritorno, col goal di Lisi, ma raddrizzano tutto all'ora di gioco, con il rapido 1-2 di Peluso e Pieri. Nel recupero Ceccaroli chiude i conti con il 3-1.

Tra Cailungo e Pennarossa finisce in goleada per i biancorossi anche il ritorno. Già vincente per 3-0 all'andata, Chiesanuova s'impone per 4-1. L'autogoal di Valli Casadei apre l'incontro, pareggia Bernardi per i rossoverdi, poi un rigore di Abouzziane riporta avanti la squadra di Costantini, prima che nel recupero succeda di tutto: Depaoli si fa espellere, e subito dopo, Mema segna il 3-1. Emozioni anche nel secondo tempo, in cui Mema completa la doppietta a il Cailungo perde per espulsione pure Valli Casadei.

Stasera si completano gli ottavi di finale, con le altre quattro gare di ritorno, tutte alle 20.45. Ad Acquaviva si gioca Tre Fiori - Fiorentino (1-0 all'andata), in diretta su San Marino Rtv, a Montecchio c'è Folgore - Libertas (2-0 all'andata), a Fiorentino tocca a Virtus - Murata (3-0 all'andata) e a Dogana Faetano - Domagnano (1-3 all'andata).

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