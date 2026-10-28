Coppa Titano, niente rimonte: avanti Tre Penne e Pennarossa. Oggi si completano gli ottavi
Eliminate Juvenes Dogana e Cailungo (che chiude con due espulsi). Stasera, in diretta, Tre Fiori - Fiorentino
Il primo turno di Coppa Titano non riserva rimonte, né liete fini per le tre squadre che erano in svantaggio dopo la gara d'andata. Così come il San Giovanni, a cui non basta il pareggio nel ritorno contro il Cosmos, Cailungo e Juvenes Dogana abbandonano subito la competizione.
Il Tre Penne sfata il tabù contro i biancorossoblù di Serravalle, che nelle ultime stagioni avevano più volte messo in difficoltà la squadra di città, addirittura eliminandola dalla coppa l'anno scorso. Vinta l'andata per 2-0, i biancoblù vanno sotto nel ritorno, col goal di Lisi, ma raddrizzano tutto all'ora di gioco, con il rapido 1-2 di Peluso e Pieri. Nel recupero Ceccaroli chiude i conti con il 3-1.
Tra Cailungo e Pennarossa finisce in goleada per i biancorossi anche il ritorno. Già vincente per 3-0 all'andata, Chiesanuova s'impone per 4-1. L'autogoal di Valli Casadei apre l'incontro, pareggia Bernardi per i rossoverdi, poi un rigore di Abouzziane riporta avanti la squadra di Costantini, prima che nel recupero succeda di tutto: Depaoli si fa espellere, e subito dopo, Mema segna il 3-1. Emozioni anche nel secondo tempo, in cui Mema completa la doppietta a il Cailungo perde per espulsione pure Valli Casadei.
Stasera si completano gli ottavi di finale, con le altre quattro gare di ritorno, tutte alle 20.45. Ad Acquaviva si gioca Tre Fiori - Fiorentino (1-0 all'andata), in diretta su San Marino Rtv, a Montecchio c'è Folgore - Libertas (2-0 all'andata), a Fiorentino tocca a Virtus - Murata (3-0 all'andata) e a Dogana Faetano - Domagnano (1-3 all'andata).
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