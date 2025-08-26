COPPA TITANO 2025-2026

Coppa Titano: ottavi di finale al via il 23 e 24 settembre

Big Match Folgore – La Fiorita

Coppa Titano: ottavi di finale al via il 23 e 24 settembre.

Martedi 23 e mercoledi 24 settembre si giocheranno le partite di andata degli ottavi di finale di Coppa Titano. Tutti gli incontri si giocano alle 20.45 . Andiamo a vedere il quadro completo.

Le sfide di ritorno sono in programma il 21 e 22 ottobre. 

