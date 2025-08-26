COPPA TITANO 2025-2026
Coppa Titano: ottavi di finale al via il 23 e 24 settembre
Big Match Folgore – La Fiorita
Martedi 23 e mercoledi 24 settembre si giocheranno le partite di andata degli ottavi di finale di Coppa Titano. Tutti gli incontri si giocano alle 20.45 . Andiamo a vedere il quadro completo.
- Cailungo – Libetas
- Tre Penne – Domagnano
- San Giovanni – Cosmos
- Pennarossa – Tre Fiori
- Folgore – La Fiorita
- Murata – Faetano
- Fiorentino – Juvenes/Dogana
Le sfide di ritorno sono in programma il 21 e 22 ottobre.
