Coppa Titano, primo round alla Virtus: Piscaglia stende 1-0 il Cosmos

Ancora Piscaglia, ancora 1-0: per la seconda in fila è il difensore a dare la vittoria alla Virtus che nell'ottavo d'andata di Coppa Titano supera il Cosmos in una partita che ha un padrone per tempo.

Il primo è a trazione dei gialloverdi, aiutati dalle tante disattenzioni dei campioni di San Marino: Montanari la porta un po' troppo e così Errico recupera e lancia lungo, De Angelis esce altissimo ma svirgola e lascia sguarnita la porta, con Badalassi che prova a infilare dalla distanza senza neanche andarci vicino.

Al giro dopo invece è Pecci che, dopo una bella chiusura su Grandoni, rinvia male e la regala a Badalassi, sponda al limite per la stoccata di Pastorelli e stavolta De Angelis è salvifico in tuffo. Angolo, batte proprio Pastorelli e Fatica s'inserisce di forza, inzuccando alto.

Quindi un altro appoggio errato di Montanari innesca Badalassi, tocco a smarcare Ben Kacem che se lo divora tentando, invano, un tunnel sull'uscita di De Angelis. Tunnel che riesce, invece, sul primo affondo Virtus: Pecci rientra su Grandoni e calcia a ridosso del palo, Semprini non si fa sorprendere.

Di nuovo Ben Kacem di bordata mancina e di nuovo De Angelis ottimo nella parata, stavolta dalla bandierina batte Errico e sempre Fatica prende il tempo a Sabato, schiacciando appena di là dal palo di testa.

Ripresa, il copione cambia e dunque la porta più cercata resta uguale: la Virtus comincia a prendere campo con le conclusioni di Benincasa e Tortori, non abbastanza per mettere ansie a Semprini. Il Cosmos ora fa più fatica, ma non sparisce: Grandoni crossa e Pastorelli è libero di prendere la mira di testa, ma senza trovare la precisione.

Finché, al 75°, arriva l'azione decisiva: sul traversone di Pecci, Angeli sfiora e alle spalle di Mularoni sbuca Piscaglia, la cui schiacciata sporca trova i guanti di Semprini, rimbalza fuori e poi torna indietro, finendo in buca. Il vantaggio Virtus apre una fase in cui i protagonisti, nel bene e nel male, sono i difensori centrali: Fatica mette un'altra pezza sulla trivela di Tortori per Angeli, viceversa, all'81°, De Lucia entra a gomito alto su Pierri e si becca secondo giallo e rosso.

Lo squilibrio numerico comunque non scompiglia la situazione e nel prosieguo c'è una grossa occasione da fuori per parte: su quella di Angeli, Semprini piazza un gran colpo di reni togliendola da sotto la traversa, su quella di Serafini invece è proprio la traversa a negare al Cosmos un pari che avrebbe meritato. Primo round ad Acquaviva ma la sfida di cartello è ancora apertissima.