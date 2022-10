COPPA TITANO Coppa Titano: questa sera l'andata degli ottavi

Dopo il Campionato Sammarinese parte anche la Coppa Titano con l'andata degli ottavi di finale. Tutte le formazioni in campo tra questa sera e domani sera - con calcio d'inizio alle ore 20.45 - ad eccezione del Tre Fiori campione in carica, già qualificato per i quarti.

