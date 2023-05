Coppa Titano: questa sera la finalissima tra Virtus e Tre Penne

Ultimo atto della stagione 2022-2023 del calcio sammarinese. Il Tre Penne con lo scudetto già cucito sul petto va a caccia del double contro una Virtus che ha una gran voglia di interrompere l'egemonia dei soliti noti dal 2015 ad oggi Folgore, Fiorita, Tre Fiori e Tre Penne. I campioni di San Marino hanno alzato questo trofeo l'ultima volta nel 2017, la Virtus non compare nell'albo d'oro di questa competizione. Certezza contro sorpresa potrebbe essere anche questa una sintesi della gara di questa sera. La squadra di Ceci è quasi al completo, unico assente il difensore Vandi squalificato. Emergenza tra i pali per la formazione di Bizzotto. Il tecnico nero/verde non avrà a disposizione ben due portieri: Passaniti e Stimac. Fiducia totale riposta nel giovane portiere Andrea Battistini già in campo in questa stagione contro la Folgore. Arbitra Antonio Ucini, assistito da Gianmarco Ercolani e Fabrizio Morisco, con Michele Beltrano quarto ufficiale. L’ingresso allo stadio di Montecchio gratuito.