QUARTI Coppa Titano: questa sera le prime semifinaliste

Sono due le gare in programma questa sera con fischio d'inizio alle 21:15 per i quarti di ritorno di Coppa Titano. Quarti che si chiuderanno domani con le altre due sfide che definiranno le ultime due semifinaliste dell'edizione 2019/2020. Salvo incredibili colpi di scena tre squadre sono ben delineate, più aperta la sfida tra Folgore e Libertas. Un buon risultato di partenza lo ha la Fiorita che contro il Cosmos ha vinto 3-1 la sfida di andata. I gialloverdi si attaccano al gol segnato da Salvemini nel finale di gara. La squadra di Cristian Protti deve vincere con due reti di scarto per i supplementari. Sulla carta può essere una partita ancora aperta. Apertissima la sfida dell'Ezio Conti di Dogana dove la Folgore riparte dal 2-1 dell'andata contro la Libertas. Con due gol di scarto la squadra di Borgo Maggiore passerebbe il turno. Resta questo il quarto di finale più in equilibrio del programma, che si chiude domani con le altre due partite: Domagnano-Tre Fiori e Tre Penne – Cailungo. La squadra di Stefano Ceci ha già blindato il passaggio del turno grazie al 5-0 dell'andata. Per i rossoverdi di Bartoletti è più che un'impresa l'impegno contro i campioni di San Marino, mentre a Fiorentino i detentori della Coppa Titano del Tre Fiori ripartono dal 4-1 della gara di andata contro il Domagnano. I giallorossi hanno bisogno di tre reti per allungare la sfida ai supplementari.

