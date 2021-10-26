COPPA TITANO - RISULTATI (ottavi di finale – ritorno) FINALI

Martedì 26 ottobre ore 20.45
andata 1-1
TRE FIORI - FIORENTINO (1-0) 2-0
15' Gjurchinoski Bojan (TF)
58' Simoncini Davide (TF)
andata 1-2
SAN GIOVANNI - DOMAGNANO (0-0) 0-1
93' Gabellini Francesco (D)
Mercoledì 27 ottobre ore 20.45
CAILUNGO - FAETANO
PENNAROSSA - JUVENES DOG.
LIBERTAS - FOLGORE
MURATA - VIRTUS
TRE PENNE - COSMOS
QUARTI DI FINALE
LA FIORITA vs FAETANO/CAILUNGO
TRE FIORI vs JUVENESDOGANA/PENNAROSSA
DOMAGNANO vs COSMOS/TRE PENNE
FOLGORE/LIBERTAS vs VIRTUS/MURATA
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