COPPA TITANO

COPPA TITANO - RISULTATI (ottavi di finale – ritorno) FINALI

COPPA TITANO - RISULTATI (ottavi di finale – ritorno) FINALI.

Martedì 26 ottobre ore 20.45


andata 1-1

TRE FIORI - FIORENTINO (1-0) 2-0

15' Gjurchinoski Bojan (TF)

58' Simoncini Davide (TF)


andata 1-2

SAN GIOVANNI - DOMAGNANO (0-0) 0-1

93' Gabellini Francesco (D)



Mercoledì 27 ottobre ore 20.45

CAILUNGO  -  FAETANO

PENNAROSSA - JUVENES DOG.

LIBERTAS  -  FOLGORE

MURATA - VIRTUS

TRE PENNE - COSMOS


QUARTI DI FINALE

LA FIORITA vs FAETANO/CAILUNGO

TRE FIORI vs JUVENESDOGANA/PENNAROSSA

DOMAGNANO vs COSMOS/TRE PENNE

FOLGORE/LIBERTAS vs VIRTUS/MURATA




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