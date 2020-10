COPPA TITANO Coppa Titano: ritorno degli ottavi tra questa sera e domani Le 14 squadre - fatta eccezione per il Tre Penne - si contenderanno l'accesso ai quarti tra stasera e domani. I 7 match si giocano alle ore 20:45.

“Tour de force” per le squadre sammarinesi già in campo nell'infrasettimanale per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Titano. Fatta eccezione per il Tre Penne – già ai quarti grazie al bye – le altre 14 formazioni si sfideranno per l'accesso tra le migliori 8 della coppa nazionale. Si parte questa sera con due sfide, alle ore 20:45. A Dogana la Folgore parte dal 2-0 dell'andata sulla Virtus: un bel vantaggio con Acquaviva che proverà a ribaltarlo. Molto più incerta ed equilibrata, invece, la partita di Montecchio tra San Giovanni e Murata. Lo scorso primo ottobre fu 1-1, 90 minuti per giocarsi il tutto per tutto.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La vincente, poi, affronterà Libertas o La Fiorita con Montegiardino che, nel primo round, ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione grazie al netto 4-0 firmato dalle reti di Peluso, Rinaldi e dalla doppietta di Di Maio. Granata contro gialloblu sarà uno dei 5 match in programma mercoledì e che sembra, sulla carta, avere già una pretendente per i quarti di finale. Così come in Cailungo-Cosmos e Juvenes/Dogana-Domagnano: nella prima i gialloverdi di Cristian Protti possono contare sul 3-0 dell'andata, nella seconda a partire avvantaggiati sono i “Lupi” giallorossi per effetto del 3-1 ottenuto 20 giorni fa.

Apertissime, invece, le ultime 2. Faetano-Fiorentino è il remake dell'ultima sfida in campionato, vinta dai rossoblu di Malandri. In Coppa, invece, si parte dall'1-1. Piccolo ma importantissimo vantaggio, poi, è quello ottenuto dal Pennarossa contro il Tre Fiori. I centri di Adami e Souarè permettono al club di Chiesanuova di poter giocare anche per un pari, mentre la banda di Matteo Cecchetti è costretta a vincere per andare avanti. Ricordiamo che, in caso di parità di gol segnati nel corso dei 180 minuti, si proseguirà con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.



I più letti della settimana: