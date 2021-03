Coppa Titano: semifinale Tre Penne-Tre Fiori, per La Fiorita c'è la Folgore

Al debutto in questa Coppa Titano, il Tre Penne si libera del Domagnano con un gol per tempo. Matteo Semprini morbido dalla fascia per l'inserimento di Gasperoni, palombella di testa ed è vantaggio. Nella ripresa controllo a calamita di Costantini e scarico per il 2-0 di Cibelli, perfetto nel destro a giro. In semifinale, i biancazzurri incroceranno il Tre Fiori: col Cosmos basta Apezteguia, che riceve in area da Sartori, se la alza e gira in rete l'1-0.









Sull'altro lato del tabellone La Fiorita troverà la Folgore, travolgente nel 4-1 sul Fiorentino. Il pari del primo tempo si compone di una punizione dal limite a testa: Dormi chiama, Casoli risponde. Dormi che metterà lo zampino anche in tutti i gol dell'allungo della seconda frazione: suo il corner sul quale arriva il tap in di Daniel Piscaglia che riporta avanti Falciano. E poi la doppietta su punizione, con Bianchi spiazzato dalla decisiva deviazione di Tamagnini. Infine, sempre Dormi a liberare l'accorrente Nucci, che prende la mira e la piazza in angolo basso per il poker che chiude il discorso.