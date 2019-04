Nel fine settimana scatterà la fase finale di Coppa Titano con le due gare di andata in programma sul campo di Acquaviva. Sabato sera alle 20:45 si giocherà Tre Penne-Folgore, mentre il giorno successivo alle 15, Tre Fiori-Libertas. Le gare di ritorno sino in programma il 13 e 14 aprile a Montecchio. Sullo stesso campo si giocherà la finalissima in programma venerdì 19 aprile.

Sul sintetico di Montecchio si disputerà anche la finale di Campionato il 25 maggio.