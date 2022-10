Coppa Titano, si assegnano i pass per i quarti: La Fiorita c'è vicina, in due sfide si riparte da zero

Tra oggi e domani si decide il tabellone dei quarti di Coppa Titano e uno dei 7 pass in palio, salvo sorprese clamorose, pare già assegnato. Si parla della Fiorita che stasera, a Montecchio col Fiorentino, parte dal rassicurante 5-0 dell'andata: ai rossoblu si richiede un'impresa alle soglie dell'impossibile, anche alla luce del fatto che, in campionato, le contendenti in questione occupano i due estremi della classifica, una con 15 e l'altra con 1 punto.

Intravedono la qualificazione – anche se qui nulla è scontato – anche Faetano e Libertas, forti del duplice vantaggio su Murata e Domagnano. 3-1 e 2-0 i risultati da cui si riparte, equivalenti al fine del passaggio del turno: bianconeri e giallorossi devono entrambe vincere con due reti di scarto se vogliono portarla ai supplementari (e poi eventualmente ai rigori). Murata-Faetano si gioca stasera a Fiorentino, Libertas-Domagnano domani, a Domagnano.

E sempre domani, rispettivamente a Fiorentino e Dogana, Juvenes-Dogana, contro il Cailungo. e Virtus, contro il Cosmos, dovranno difendere il successo di misura dell'andata (2-1 e 1-0). Particolarmente interessante la sfida tra le squadre di Acquaviva e Serravalle, ambedue seconde in campionato a quota 13, anche perché chi passa è atteso da un'altra supersfida col Tre Fiori, detentore del titolo e dunque già ai quarti.

Infine, Folgore-San Giovanni e Pennarossa-Tre Penne sono di fatto gare secche, visti i pari in bianco nei primi 90'. Gare secche e anche equilibrate, buttando un occhio agli andamenti in campionato: nella prima, stasera ad Acquaviva, si affrontano squadre da metà classifica, quella di domani a Montecchio invece mette a confronto la potenziale quarta e la capolista virtuale.