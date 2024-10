OTTAVI DI FINALE Coppa Titano: si qualificano Virtus, Folgore, San Giovanni e Juvenes/Dogana Eliminate Cosmos, Murata, Domagnano e Fiorentino

Si sono giocate le ultime quattro gare degli ottavi di finale di Coppa Titano. Dopo aver vinto la gara di andata per 1 a 0, la Folgore elimina il Murata pareggiando 0 a 0 il match di ritorno. Spettacolare 2 a 2 tra Cosmos e Virtus, un pari che qualifica i nero-verdi di Bizzotto. Passa il turno anche il San Giovanni dopo il pareggio per 1 a 1 con il Domagnano. In difficoltà in campionato, la Juvenes/Dogana si riscatta in Coppa dove supera per 2 a 0 il Fiorentino e si qualifica ai quarti di finale.





Questi gli abbinamenti dei quarti di finale:

Tre Penne - Folgore

Tre Fiori - San Giovanni

Faetano - Virtus

La Fiorita - Juvenes-Dogana

