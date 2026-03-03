COPPA TITANO Coppa Titano, tocca alle magnifiche quattro: via alle semifinali Virtus - Tre Fiori e La Fiorita - Juvenes Dogana gli abbinamenti per il penultimo atto. Mercoledì 4 l'andata, mercoledì 18 il ritorno

L'atto terzo di Virtus - Tre Fiori e l'assalto della Juvenes Dogana a La Fiorita. Questo è il menu che l'andata delle semifinali di Coppa Titano proporrà, con entrambe le gare in programma mercoledì 4 marzo.

Il lato alto del tabellone vede affrontarsi le due finaliste dell'anno scorso, nonché pretendenti allo scudetto di quest'anno, insieme al Tre Penne. Oltre a essere appaiate in vetta al campionato, nella stagione corrente si sono affrontate due volte: prima nella gara d'andata di campionato, finita 0-0 sotto a una fitta nevicata, poi in Supercoppa, con successo della Virtus grazie a un goal di Benincasa. Entrambe sfide circondate da un prevedibile e giustificabile alone di tensione emotiva, vista la posta in palio, in cui lo spettacolo si è fatto desiderare, ma dove le squadre si sono equivalse. Equilibrio è ciò che tutti si aspettano anche in coppa, tra due club che finora, in stagione, hanno avuto risultati pressoché identici.

Più sbilanciata appare l'altra semifinale, in cui i pronostici pendono a favore de La Fiorita, che però non può sottovalutare la Juvenes Dogana, capace di eliminare il Tre Penne. Sabato, proprio contro il Tre Penne, Boldrini ha risparmiato per quasi tutta la gara dei giocatori chiave che, una volta entrati, hanno quasi ribaltato l'incontro. Un segnale importante. Il ruolo di favorita, però, resta alla squadra di Montegiardino, quinta in classifica e sconfitta solo due volte quest'anno. Anche qui, due sono i precedenti stagionali, entrambi in campionato: un mese fa vinse per 2-1 La Fiorita, mentre all'andata la Juvenes Dogana sprecò tutto, facendosi rimontare due goal nel finale. Sbilanciata, dunque, ma sarà una sfida tutta da scrivere.

Fischio d'inizio alle 20.45 per entrambe le partite, gara di ritorno in programma mercoledì 18 marzo.

