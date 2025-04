Il Tre Fiori è la prima finalista della Coppa Titano 2025, la squadra di Fiorentino perde la gara di ritorno 1-0 contro il Tre Penne ma in virtù del successo per 3-0 a tavolino dell’andata stacca il pass per la finalissima del 24 maggio al San Marino Stadium.

Servono i supplementari per decidere la seconda finalista. Una rete di De Lucia al minuto 109 permette alla squadra di Acquaviva di battere la Fiorita e raggiungere la finale.