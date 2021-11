Coppa Titano: tutti i 6 gol dell'andata dei quarti di finale [video]

E' stata una serata tra conferme e sorprese quella dell'andata dei quarti di finale di Coppa Titano. La Fiorita fa suo il "derby del Marano" superando il Faetano con un netto 3-0. I primi due gol arrivano entrambi sugli sviluppi di calcio piazzato: Di Maio buca le mani al portiere avversario e firma il vantaggio mentre il capitano Danilo Rinaldi realizza il suo secondo gol consecutivo dopo quello segnato in campionato al Cailungo. A chiudere definitivamente i conti ci pensa il bel gol di Miori, ancora su assist di Rinaldi. A Montecchio, invece, il Domagnano batte 2-0 il Tre Penne e mette una seria ipoteca sul passaggio alle semifinali. Entrambi i gol nella ripresa: il primo è di Parma, il secondo di Gabellini con un colpo di testa su cross di Fancellu. Al Tre Fiori, poi, basta il calcio di rigore trasformato da Ferraro ad inizio secondo tempo per aver ragione 1-0 del Pennarossa. L'unico pareggio di serata è lo 0-0 tra Folgore e Murata, gare di ritorno in programma il prossimo 8 dicembre.