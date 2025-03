COPPA TITANO Coppa Titano: ufficiale il 3-0 a tavolino per il Tre Fiori contro il Tre Penne Arriva la decisione del giudice sportivo relativa al ricorso avanzato dalla società gialloblu che aveva perso 1-0 sul campo.

Come già anticipato la scorsa settimana ora arriva anche l'ufficialità. Il Tre Penne ha perso a tavolino per 3-0 la gara di andata della semifinale di Coppa Titano contro il Tre Fiori. Il giudice sportivo ha accolto il ricorso presentato dal club gialloblu relativo alla presenza in campo di Fabio Cuomo. L'attaccante del Tre Penne doveva ancora scontare una giornata di squalifica relativa alla stagione 2021/2022 quando vestiva la maglia della Libertas. Ribaltato quindi il risultato del campo che aveva visto il Tre Penne imporsi per 1-0. Inoltre sono state inflitte due giornate di squalifica a Fabio Cuomo, quattro al dirigente responsabile Davide Gregoroni e 500 euro di ammenda alla società. Il prossimo 2 aprile, il Tre Fiori giocherà la gara di ritorno di Coppa Titano forte del 3-0 conquistato dopo la decisione del giudice sportivo.

