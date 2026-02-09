CAMPIONATO SAMMARINESE

Coppa Titano: ufficializzato il programma delle semifinali

Coppa Titano: ufficializzato il programma delle semifinali.

Le semifinali di andata di Coppa Titano si giocheranno mercoledì 4 marzo. Allo Stadio Ezio Conti di Dogana Virtus - Tre Fiori, mentre ad Acquaviva si giocherà La Fiorita - Juvenes/Dogana. Sono in programma per mercoledì 18 marzo le gare di ritorno: Tre Fiori - Virtus ad Acquaviva e Juvenes/Dogana - La Fiorita a Dogana. Calcio d'inizio alle 20:45.

Ufficializzato anche il programma e i campi delle gare di campionato sammarinese fino alla 28' giornata. Lo sfida scudetto tra Tre Fiori e Virtus si giocherà il 14 marzo ad Acquaviva. 

[Banner_Google_ADS]


I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy