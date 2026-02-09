CAMPIONATO SAMMARINESE
Coppa Titano: ufficializzato il programma delle semifinali
Le semifinali di andata di Coppa Titano si giocheranno mercoledì 4 marzo. Allo Stadio Ezio Conti di Dogana Virtus - Tre Fiori, mentre ad Acquaviva si giocherà La Fiorita - Juvenes/Dogana. Sono in programma per mercoledì 18 marzo le gare di ritorno: Tre Fiori - Virtus ad Acquaviva e Juvenes/Dogana - La Fiorita a Dogana. Calcio d'inizio alle 20:45.
Ufficializzato anche il programma e i campi delle gare di campionato sammarinese fino alla 28' giornata. Lo sfida scudetto tra Tre Fiori e Virtus si giocherà il 14 marzo ad Acquaviva.
