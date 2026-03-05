Coppa Titano, una bella sfida tra Virtus e Tre Fiori finisce solo 0-0

Tutto rimandato alle gare di ritorno. Le semifinali di Coppa Titano si chiudono senza reti. Allo Stadio Ezio Conti di Dogana l'infinita sfida tra Virtus e Tre Fiori si conclude con uno 0-0 che non rispecchia quanto visto in campo. Pronti via e dopo 45 secondi il tiro di Bernardi fa ben sperare per lo spettacolo di una sfida che tra le squadre di Bizzotto e Girolomoni si proporrà per tre volte in due settimane tra Coppa e Campionato. La reazione dei campioni in carica arriva intorno al 13' minuto con Scappini che chiama in causa Nardi. La partita è bella, Virtus e Tre Fiori, giocano e sanno giocare, Sami ci prova, ma non è efficace. Nel primo tempo si va avanti con un colpo a testa e allora adesso tocca alla Virtus: la deviazione di testa di Scappini scheggia la traversa. Si torna alla mezzora dalle parti di Passaniti, e qui il portiere di Acquaviva salva tutto su Prandelli, che fa tutto benissimo. Un bel primo tempo si chiude col brivido finale, quando a 20 secondi dallo scadere e dal riposo, Bernardi va giù in area sul contatto con Battistini. Il numero 10 finisce a terra, sono accese le proteste del Tre Fiori che richiede il calcio di rigore, resta più di un dubbio, ma all'intervallo è 0-0, senza recupero.

Nel gioco delle alternanze, la prima occasione della ripresa è per la Virtus. Ancora Scappini, ancora un'altra grande occasione, ma questa volta è il palo a dire di no al vantaggio neroverde. A metà ripresa tocca al Tre Fiori sfiorare il vantaggio, bella la palla di Sirri, la deviazione di Prandelli diventa interessante, ma Sancisi non arriva sul pallone. L'ultima occasione è per la Virtus con Piscitella, girata precisa, Nardi si allunga e blocca sulla linea di porta. È 0-0, così come La Fiorita-Juvenes/Dogana. Tutto rinviato al 18 marzo con le gare di ritorno, quando si conosceranno le due sfidanti per la Coppa Titano.







