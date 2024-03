COPPA TITANO Coppa Titano, via alle semifinali: Virtus-Tre Fiori e La Fiorita-Tre Penne Domani alle 20:45 l'andata, mercoledì 3 aprile il ritorno.

Le tre contendenti per lo scudetto e l'outsider che può fare all in sull'altro trofeo. Questo il quadro delle semifinali di Coppa Titano, con andata in programma domani sera e ritorno fissato per il 3 aprile.

Spicca la sfida tra La Fiorita e il Tre Penne: una delle due capolista e la terza incomoda, salita fino al -4 dalla vetta grazie a una striscia da 8 vittorie filate, che ha permesso di capitalizzare gli inciampi altrui. Due ottimi attacchi e difese, con le relative classifiche del campionato comandate proprio da loro: La Fiorita è quella che incassa meno (15, contro i 20 biancazzurri) il Tre Penne quello che segna di più (68, contro i 58 gialloblu).

Città con diverse defezioni proprio nel reparto avanzato, dove all'assenza dei lungodegenti Gai e Ceccaroli si aggiunge quella di Cecchetti, ko col Cosmos. In compenso c'è un Badalassi implacabile, sin qui autore di 26 gol in 24 presenze in campionato. La squadra di Ceci ha 8 diffidati, quella di Manfredini è senza gli squalificati Mazzotti e Niang, capocannoniere del torneo con 5 gol, tutti in maglia Fiorentino. Sfida da tutto o niente: il Tre Penne viene da 15 partite senza pareggi, La Fiorita, in stagione, ha trovato una sola X.

Esattamente come l'altra capolista, la Virtus, impegnata contro un Tre Fiori ormai fuori dai giochi per lo scudetto, 5° in campionato a -15. Un distacco allargatosi nelle ultime tre giornate, nelle quali, dopo il pari col Cosmos, sono arrivati i ko contro Juvenes e San Marino Academy. Non proprio il periodo più brillante per i gialloblu che però, a questo punto, potrebbero concentrarsi al massimo proprio sulla Coppa Titano.

Via più semplice per chiudere la stagione con un titolo e anche per accedere alla Conference League. Più semplice ma non facile, per quanto la Virtus, pur tenendo botta in vetta e seppur vincente nello scontro diretto con La Fiorita, sembra avere un po' di fiatone. Pesa molto l'assenza dell'uomo di punta neroverde, Buonocunto, 10 gol e 10 assist in campionato: stiratosi con La Fiorita, ne avrà almeno per un altro paio di settimane. Fuori anche Rinaldi, nei gialloblu invece mancherà lo squalificato Ciccione.

