COPPA TITANO Coppa Titano: vincono Tre Penne, Tre Fiori e La Fiorita

Ieri sera si sono disputate le gare d'andata dei quarti di finale di Coppa Titano. Successo in rimonta per la Virtus: i detentori del trofeo hanno battuto 2-1 il Domagnano con il gol decisivo realizzato da Benincasa al 97', Nelle altre partite il Tre Penne ha fatto suo il "Derby della Funivia" superando 3-1 la Libertas. Vittoria di misura per il Tre Fiori contro la Folgore (1-0) mentre La Fiorita ha regolato 2-1 il Fiorentino soltanto in pieno recupero.

