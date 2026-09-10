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Coppa Titano, Virtus e Pennarossa vedono i quarti

Entrambe vincenti 3-0, liquidano nell'andata Murata e Cailugno

10 set 2026
Foto: Fsgc/Pierini
Foto: Fsgc/Pierini

Tre goal per mettere un piede e mezzo oltre la porta già dopo una sola gara. Virtus e Pennarossa liquidano Murata e Cailungo per 3-0 nell'andata degli ottavi di finale di Coppa Titano e prenotano il passaggio ai quarti di finale. Una doppietta di Piscitella nel giro di tre minuti, poco dopo la mezzora, e un goal di Blanco nella ripresa spingono la squadra di Acquaviva contro i bianconeri. Nell'altra sfida apre i conti Abouzine, poi arriva l'espulsione di Bua a spianare la strada a Chiesanuova, che raddoppia con Belward e triplica con Arba nel finale, prima di un altro cartellino rosso per il Cailungo, ai danni del portiere Filippo Tordella.




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