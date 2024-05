FINALE Coppa Titano: Virtus - La Fiorita in diretta su RTV dalle 20:40

Virtus e La Fiorita si contendono questa sera al San Marino Stadium, con diretta su San Marino RTV dalle 20:40, la Coppa Titano. Il trofeo più antico del calcio sammarinese assegna anche un posto nella prossima Conference League. Il club di Montegiardino è chiamato a vincere per accedere all'Europa, mentre quello di Acquaviva, già certo della partecipazione alla prossima Champions League, punta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. In caso di successo del club neroverde le porte delle coppe europee si aprirebbero per il Murata.

