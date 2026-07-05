Coppe europee al via: andata in casa per il Tre Fiori, trasferta per La Fiorita e Virtus

Per le sammarinesi comincia la stagione delle coppe europee e, sul Titano, si parte dalla Champions League. L'andata in casa, martedì, spetta al Tre Fiori campione nazionale, che ritrova la massima competizione continentale a 5 anni dall'ultima volta. Come allora, l'avversario viene dall'Irlanda del Nord: all'epoca fu il Linfiled, stavolta è il Larne. I gialloblu hanno appena annunciato il rinnovo del tecnico Girolomoni e al grosso della squadra scudettata aggiungono, oltre a D'Addario e Ben Kacem, diversi elementi dalla Serie D: il trequartista Bertani e il terzino Ponticelli dalla Sammaurese, il centravanti Manara, già visto nel Victor, e il difensore albanese Syku, cresciuto nell'Udinese e con in curriculum 12 stagioni in quarta serie italiana.

Partono in trasferta invece le due impegnate in Conference League. Sempre martedì, La Fiorita sarà in campo in Lussemburgo, contro l'UNA Stressen. Qui si aggiungono gli attaccanti della nazionale Giacopetti – solo per l'Europa – e Berardi, oltre al capocannoniere del campionato Bonetti, Colonna, Mularoni e Nigretti. Dalle serie italiane, il centrocampista Molossi e, come nel '23, il terzino Nava, ora al Lentigione e che in carriera ha presenze in B con Novara, Carpi e Ascoli e 8 stagioni in C.

Giovedì invece la Virtus sarà in Georgia per affrontare il Dila Gori. Con la campagna europea si chiuderà la gestione Bizzotto, che dopo aver vinto 2 campionati, 2 Coppe Titano e 3 Supercoppe lascerà il posto a Muratori. Una rivoluzione che riguarda anche la rosa, con molti componenti del ciclo di successi che hanno già salutato. Non ci sarà nemmeno il bomber Badalassi, che si unirà ai neroverdi per il prossimo campionato.

