Coppe Europee: Ascari designato in Svezia, Podeschi in Grecia.

Proseguono le trasferte europee di Cristiano Ascari e Stefano Podeschi. Il Delegato UEFA è a Stoccolma per sovrintendere alla gara di Conference League fra i padroni di casa del Djurgårdens e gli irlandesi dello Shamrock Rovers. Le due compagini di sfideranno questa sera per la 6° giornata della fase a gironi; lo stesso faranno Olympiacos e Nantes, in questo caso opposte per la 6° giornata dei gironi di Europa League. Allo stadio del Pireo sarà presente anche Podeschi in qualità di Uefa Referee Observer: la sua attenzione sarà dedicata alla direzione di gara del fischietto ucraino Serhiy Boiko, che proprio in occasione della sfida di Atene concluderà la sua carriera internazionale.

