Coppe Europee: il Tre Fiori debutta l'8 agosto, Europa League il 20 Salta la Coppa delle Regioni, confermato il programma della Nations League con inserimento delle amichevoli.

Non è ancora ufficiale, ma dovrebbe il Kosovo ad ospitare il turno preliminare di Champions League. Così come accaduto nella scorsa edizione, la nuova, partirà con le due semifinali e la finale del minigirone che vedrà coinvolti i campioni di Irlanda del Nord, Kosovo, Andorra e i rappresentati di San Marino del Tre Fiori. Se fosse confermata la sede, le gare si giocheranno allo Stadio Fadil Vokrri di Pristina. Rispetto alla scorsa edizione la novità sarebbero i campioni dell'Irlanda del Nord, che prenderebbero il posto di quelli di Gibilterra, già promossi al primo turno di qualificazione. Il Comitato Esecutivo della UEFA ha ufficializzato le date. Semifinali, sabato 8 agosto, finale martedì 11. Tutta la fase di qualificazione alla Champions 2020/2021 si giocherà in gare secche. Solo dai play off di settembre sarà reintrodotta la doppia sfida prima della fase a gironi. Solo in Kosovo è ripreso il campionato dopo la sospensione.

Per quanto riguarda l'Europa League. Folgore e Tre Penne saranno impegnate in gare secche il 20 agosto nel turno preliminare. Sarà sorteggiato il campo, quindi entrambe le formazioni sammarinesi potrebbe giocare in trasferta oppure in casa le due gare, in questo occorrerà capire quale sarà la soluzione adottata dalla UEFA. In caso di passaggio del turno di nuovo in campo il 27 agosto per il primo turno di qualificazione. Parentesi futsal. La nazionale di Roberto Osimani scenderà in campo nei play off degli europei contro la Danimarca nel periodo 2-11 novembre. Per quanto concerne il discorso Nazionali, la prossima Nations League si giocherà nei mesi di settembre, ottobre e novembre come previsto. Unica variazione, quella relativa agli ultimi due mesi, per i quali è anche previsto tre gare in una settimana, la prima delle quali un'amichevole internazionale. Di fatto si vuole recuperare le gare amichevoli, poi saltate. Non cambierà nulla per l'under 21, confermato il programma da calendario. Posticipato invece il nuovo torneo under 19 sul modello Nations League, che prevede la suddivisione per leghe. Salta invece la Coppa delle Regioni 2020-21. San Marino avrebbe dovuto ospitare sul Titano il turno intermedio.

I più letti della settimana: