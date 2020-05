LA FIORITA Coppe Europee, La Fiorita contesta i criteri adottati dalla FSGC

Il campionato che a quanto pare non finirà rende di fatto esecutivi i criteri stabiliti dalla Federazione per iscrivere i club alle Coppe Europee. Il congelamento della graduatoria al momento dello stop dice Tre Fiori prima e in Champions, secondo e terzo posto per Tre Penne e Folgore quindi Europa League. Un punto in meno per La Fiorita, due sole sconfitte eppure quarta e fuori dai giochi. Una soluzione, quella prospettata, discutibile per il club di Montegiardino che ha già mosso i primi passi.

Nel video l'intervista al Segretario Generale Michele Della Valle.



