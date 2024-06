SORTEGGI Coppe Europee, le possibili avversarie delle squadre sammarinesi Martedì a Nyon i sorteggi delle Coppe 2024/2025, con il debutto della Virtus in Champions e Tre Penne e La Fiorita in Conference League.

L'appuntamento di inizio estate per il calcio sammarinese è per martedì a Nyon con i sorteggi delle coppe europee. In Svizzera ci sarà la Virtus. La prima volta della squadra di Acquaviva nelle coppe sarà in Champions League. Nello stesso giorno sono previsti i sorteggi di Conference League con due club ormai abituati all'impegno internazionale come La Fiorita e il Tre Penne.

Sulle possibili avversarie delle tre squadre sammarinesi sono possibili le prime anticipazioni. Partendo dalla Champions League, il nuovo format, che da settembre sostituirà la fase a gironi con quella a classifica unica, ha imposto un ritorno al passato anche per il turno preliminare. Non ci sarà più il minigirone, ma la doppia sfida. Si tornerà così a sentire la musichetta della Champions anche al San Marino Stadium. Sono 28 le squadre impegnate nel sorteggio. La Virtus non sarà testa di serie.

Tra le avversarie più forti lo Slovan Bratislava della Slovacchia o il Ludogorets della Bulgaria. Ci sono anche squadre già affrontate da club sammarinesi come i gallesi del The New Saints, gli armeni del Pyunik, il Ki Klaksvik delle FarOer, il Lincoln di Gibilterra o il Ballkani del Kosovo. Possibili dunque queste destinazioni per la Champions alle quali si aggiungono anche i campioni di Finlandia, Estonia, Irlanda, Bosnia, Moldova, Lettonia oppure Romania. Gare di andata il 9 o 10 luglio, ritorno una settimana più tardi.

In Conference League, sarà fondamentale capire come la UEFA dividerà le 50 squadre partecipanti. Probabile una suddivisione in 5 gruppi. Il Tre Penne e La Fiorita saranno teste di serie. Molto variegata la scelta delle possibili avversarie che potrebbe andare dai gallesi del Bala Town, ai quali è legato lo storico passaggio del turno del Tre Fiori in Europa League, fino ai montenegrini del Mornar Bar, squadra attualmente con il coefficiente più basso. Nel mezzo le rappresentanti di Malta, Lussemburgo, FarOer e Gibilterra, ma anche di Islanda, Finlandia, Lettonia, Estonia e Irlanda. Fino a raggiungere Armenia, Georgia e Kazakistan. Gara di andata l'11 e il ritorno il 18 luglio.

