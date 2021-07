Coppe Europee, le sammarinesi di calcio e futsal in udienza dalla Reggenza

Come ogni estate è tempo di coppe europee per il pallone sammarinese, che ha già dato in Champions con la buona prova della Folgore e ora torna con una novità, la nascente Conference League, e quella che ormai è una tradizione, la Champions di Futsal. E c'è anche il consueto in bocca al lupo dei Capitani Reggenti Giancarlo Venturini e Marco Nicolini, che hanno ricevuto in udienza le quattro squadre impegnate: la già citata Folgore, La Fiorita e il Tre Penne per il calcio e il Fiorentino per il futsal, ognuna presente con tre rappresentanti. “Vi formuliamo l'augurio di riuscire a conseguire il miglior successo in termini di risultati – recita il discorso reggenziale – con la consapevolezza che saprete, ancora una volta, confrontarvi con grande dignità anche con gli avversari più blasonati e di maggiore esperienza”. La Fiorita e Tre Penne entrano in gioco giovedì con l'andata del Q1 di Conference League: i gialloblu a Malta col Birkirkara, i biancazzurri allo Stadium coi georgiani della Dinamo Batumi. La Folgore invece deve attendere il 20 per l'andata del Q2, con avversario ancora da definire. Stessa cosa per il Fiorentino: mercoledì il sorteggio del girone del turno preliminare, che si disputerà dal 20 al 25 agosto. Tutti in campo per il sogno, quello già realizzato dal Tre Fiori e dalla nazionale di futsal: il primo passaggio del turno della loro storia.