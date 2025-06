CHAMPIONS LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE Coppe Europee: le sammarinesi in trepida attesa per i sorteggi Martedì alle 14 nella sede UEFA di Nyon si terrà il sorteggio del primo turno di qualificazione della prossima Champions League, che prenderà il via l'8 e il 9 luglio

Nel 2025/26, la competizione per club più prestigiosa d'Europa giunge alla 71ª edizione, la 34ª da quando è stata ribattezzata UEFA Champions League. Il torneo prende il via l'8 luglio 2025 e prosegue sino alla finale, in programma a Budapest (Ungheria) sabato 30 maggio 2026. Martedi alle 14 conosceremo l'avversaria della Virtus, andata l'8 o il 9, ritorno 15 o 16 luglio, nel primo dei tre turni preliminari, poi seguirebbero i play off e successivamente l'inserimento nella fase a gironi. La Virtus, che non è testa di serie, scoprirà il proprio destino. Ludogorets (Bulgaria), FCSB (Romania), Olimpija Ljubljana (Slovenia), Malmo (Svezia), Zalgiris (Lituania), RFS (Lettonia), Zrinjski Mostar (Bosnia), Lincoln Red Imps (Gibilterra) KuPS (Finlandia), The New Saints (Galles), Drita (Kosovo), Breiðablik (Islanda) Linfield (Irlanda del Nord)) Budućnost (Montenegro) Queste, al momento, la lista delle possibili avversarie dei neroverdi. Va detto che la la UEFA prima del sorteggio potrebbe formare dei sottogruppi e ridurre il numero di squadre possibili avversarie della Virtus.

Sempre martedi conosceranno le avversarie di Conference League anche Fiorita e Tre Fiori. Andata il 10 ritorno il 17 luglio. Sono 50 in totale comprese le due sammarinesi le squadre che si sfideranno nel primo turno di qualificazione nella più giovane competizione voluta dalla Uefa. Anche in questo caso prima del sorteggio potrebbero essere formati dei gironi con squadre teste di serie e non, secondo i principi stabiliti dalla Commissione Competizioni per club. La prima squadra estratta, vale anche per la Champions League, sarà la squadra che giocherà in casa l'andata. Successivamente accordi tra club nel caso ci fossero concomitanze e in quel caso, indisponibilità dello Stadio. Se La Fiorita e il Tre Fiori venissero estratte entrambe per prime è chiaro che una delle due debutterebbe in trasferta. Stessa cosa avverrebbe nel caso in cui entrambe venissero sorteggiate con la prima da giocare in trasferta, una delle due trovando un accordo con l'avversaria giocherebbe la prima al San Marino Stadium

