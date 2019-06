Coppe Europee: sorteggiati gli abbinamenti del secondo turno

Sorteggiati a Nyon gli abbinamenti del primo turno di qualificazione della prossima Champions League. La vincitrice del girone di qualificazione che vedrà impegnato il Tre Penne in Kosovo, sfiderà nel turno successivo i gallesi del The New Saints il 9 o 10 luglio nella gara di andata, il ritorno 16 o 17.

Per quanto riguarda l'Europa League. La vincitrice della sfida tra La Fiorita e l'Engordany sarà impegnata contro i georgiani della Dinamo Tbilisi, mentre i lituani del Riteriai incontreranno la vincente della partita tra il Tre Fiori e il Klaksvíkar delle FarOer. Le partite di questo primo turno di qualificazione si giocheranno l'11 e il 18 luglio.