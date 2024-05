EUROPA E CONFERENCE LEAGUE Coppe europee: tocca alle tre italiane La Roma impegnata all'Olimpico con il Bayern Leverkusen, l'Atalanta in trasferta a Marsiglia, e la Fiorentina al Franchi di Firenze con il Bruges

In Conference League la Fiorentina ha un ostacolo duro ma non insormontabile. I belgi del Bruges sono stati rivitalizzati dal giovanissimo tecnico Nicky Hayen. Il 43enne arrivato a metà marzo ha inanellato, tra campionato e Conference, sette vittorie consecutive, diciotto gol fatti, due soli subiti: sono numeri che non devono far perdere il sonno a Vincenzo Italiano ma che indubbiamente fanno alzare la guardia e portano a una considerazione: la Fiorentina affronterà un avversario dal valore ben diverso rispetto a Maccabi Haifa e Viktoria Plzen. Si gioca la gara di andata di Conference League al Franchi di Firenze ore 21.

Nel servizio le interviste a Daniele De Rossi (allenatore Roma) e Leandro Paredes (centrocampista Roma)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: