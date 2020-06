Coppe Europee: Tre Fiori in campo l'8 agosto, gara secca per Tre Penne e Folgore Le due squadre impegnate in Europa League si giocheranno il tutto per tutto il 20 agosto. Annullata la Coppa delle Regioni.

Il Comitato Esecutivo della UEFA ha ufficializzato le date per le coppe europee, compresi i turni preliminari dell'edizione 2020/21 che vedranno impegnate le sammarinesi. Il Tre Fiori giocherà la semifinale del turno preliminare di Champions League l'8 agosto, con eventuale finale l'11. In caso di mancato passaggio del turno i gialloblu tornerebbero in campo il 17 settembre per il secondo turno di qualificazione di Europa League, che si disputerà in gara unica in sede da sorteggiare.

Gara secca in sede da sorteggiare anche per Tre Penne e Folgore, che il 20 agosto disputeranno il preliminare di Europa League: se dovessero vincere accederebbero al primo turno di qualificazione, in programma, con le stesse modalità, la settimana seguente.

Annullata invece l'edizione 2020/21 della Coppa delle Regioni, che a novembre avrebbe fatto tappa a San Marino.



