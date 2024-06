ARBITRI Cordani designata a Murcia per le due amichevoli tra Nuova Zelanda e Giappone

L’assistente arbitrale internazionale per San Marino, Laura Cordani, è stata designata per il doppio confronto amichevole tra nazionali femminili di Nuova Zelanda e Giappone. Entrambe impegnate nella preparazione del torneo olimpico di Parigi, hanno messo in calendario due gare al Nuovo Condomina di Murcia – in Spagna.

