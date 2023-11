FSGC Cordoglio del calcio sammarinese per la scomparsa del padre di Matteo Cecchetti

La Federcalcio di San Marino partecipa al dolore della famiglia Cecchetti e in particolare di Matteo, Commissario Tecnico della Nazionale U21 e allenatore della San Marino Academy under 22, per la scomparsa del padre. Al cordoglio si unisce anche la redazione sportiva di San Marino RTV.

