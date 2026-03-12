CAMPIONATO SAMMARINESE Corsa scudetto: Virtus col calendario peggiore, Tre Fiori e Tre Penne sognano I neroverdi dovranno sfidare sia la squadra di Città, sia quella di Fiorentino nelle ultime sei. Meglio il percorso dei gialloblù, che però hanno anche la coppa, Città insegue da vicino

Sei partite alla bandiera a scacchi, un quinto di campionato residuo, e, per la prima volta da quando il titolo sammarinese si assegna alla vincitrice della regular season, la corsa per il vertice è una gara a tre invece di un duello, a quest'altezza dell'anno. Virtus, Tre Fiori e Tre Penne sono vicinissime tra loro, racchiuse in soli tre punti, ciascuna con validi motivi per sognare in grande.

Se assegnare ora uno scudetto virtuale sarebbe impossibile, vista la situazione “too close to call” del campionato, cioè con distacchi troppo risicati per immaginarsi un vincitore, si può comunque assegnare una palma di favorita o, quantomeno, capire a chi il calendario sorrida di meno, in un rush finale che includerà anche l'ultima pausa Nazionali.

Escludendo le considerazioni sullo stato di forma delle tre contendenti, il cammino residuo più duro è quello della Virtus. Oltre a dover disputare la semifinale di ritorno di Coppa Titano contro il Tre Fiori, i campioni di San Marino, primi con 59 punti, avranno tre partite durissime in successione: nuovamente il Tre Fiori, già in questo weekend, il Domagnano e poi il Tre Penne. Due avversarie dirette e la squadra che all'andata ne interruppe l'imbattibilità: un vero tour de force, che ne determinerà la permanenza nella corsa scudetto, in vista di un finale più morbido, con Murata, Cailungo e Libertas.

Proprio il Murata e la Libertas sono gli avversari che tutte e tre le contendenti incontreranno da qui alla fine. Più abbordabile il calendario del Tre Fiori, l'altra capolista, che a propria volta, però, troverà la Virtus due volte, tra coppa e campionato. Dopo lo scontro diretto, i gialloblù incroceranno La Fiorita, l'altro avversario di livello di questo finale, e poi Murata, Libertas, Faetano, Pennarossa: tutte, o quasi, potrebbero esser e ancora in lotta per la post season a quell'altezza, e questo potrebbe rendere alcune sfide più ostiche.

E allora, forse, il calendario sorride più di tutte al Tre Penne, che è la squadra con il maggior bisogno di punti, dovendone recuperare tre, e dunque l'unica che possa vedere di buon grado lo scontro diretto da cui è attesa, con la Virtus, alla 27^ giornata. Non solo, i biancazzurri non avranno alcuna sfida di coppa a complicare un percorso che poi proporrà Murata, Folgore – l'altro avversario di alto livello posto sul cammino della squadra di Città –, Cailungo, Libertas e San Giovanni, per provare a tenere aperta la corsa fino in fondo.

