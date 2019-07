Cosmos: arrivano Canini e Zafferani

Doppio colpo di mercato per la Società Sportiva Cosmos. Sono stati ingaggiati ufficialmente i centrocampisti Nicola Canini e Nicola Zafferani, tutti e due provenienti dalla Juvenes/Dogana. I due calciatori, entrambi di nazionalità sammarinese, si sono trasferiti al club gialloverde di Serravalle a titolo temporaneo per una sola stagione. Canini, classe 1988, nelle ultime sei stagioni del campionato nazionale della Repubblica di San Marino ha indossato la maglia biancorossazzurra dopo aver giocato in passato anche al Fiorentino per un anno (2012-2013) e alla Folgore dal 2006 al 2012. Zafferani, classe 1991, sempre nella stessa competizione calcistica, ha invece militato per ben otto stagioni solo e soltanto in un club, ossia la Juvenes/Dogana.