Cosmos-Cailungo, Bufi: "Puntiamo ai play-off". Bua: "Dobbiamo restare compatti"

Primo gol in maglia Cosmos per il difensore Gabriele Bufi: "Sì, è stata una partita molto importante, molto difficile, però secondo me abbiamo fatto una partita di livello. Siamo stati molto compatti, molto uniti e questo secondo me ha contribuito alla vittoria. Noi puntiamo ai play-off, ce la mettiamo tutta, secondo me è un obiettivo che possiamo raggiungere".

Per il Cailungo pesa il rigore sbagliato da Antonio Bua, miglior marcatore stagionale dei rossoverdi: "E' un paradosso, però sì, molto meglio il secondo tempo. Pur essendo in dieci la squadra comunque è riuscita a reagire bene. Prendiamo spunto e andiamo avanti, andiamo avanti in testa alla prossima partita. Io penso che bisogna rimanere gruppo, squadra, compatti e cercare di fare le prestazioni e buttare giù delle buone basi per chi rimarrà al prossimo anno".







