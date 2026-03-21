CAMPIONATO SAMMARINESE Cosmos-Cailungo, Selva: "Troppe assenze, ora difficile programmare l'immediato futuro". Mezzadri: "Fare il massimo per noi stessi"

Soddisfatto del successo, nonostante le tante assenze, il tecnico del Cosmos Andy Selva: "Vincere era quello che volevamo e alla fine ci siamo riusciti, quindi ci teniamo stretti i tre punti. È una partita alla nostra portata, quindi non c'è una partita dove non soffriamo. Noi soffriamo tutte le partite. C'è tanto da lavorare e purtroppo non ci sono i tempi e non ci sono i giocatori perché andiamo tutti fuori e speriamo di recuperarli il prima possibile. Queste due settimane servono proprio per questo. Adesso cercheremo di recuperarli in queste due settimane. Non so quanti giocatori potrò recuperare, però cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. Oggi non possiamo fare programmi, quindi quando recupererò i giocatori potrò vedere e dire come stanno. Oggi non sono in grado di poter pronosticare nulla".

Riccardo Mezzadri, collaboratore tecnico del Cailungo, analizza il momento delicato dei suoi: "Adesso a questo punto della stagione le cose sono un po' fatte, però un'altra volta una buona prestazione della squadra. Magari abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. L'obiettivo, come ho detto ai ragazzi, è fare il massimo che possiamo fare per noi stessi, per il compagno, per la società, per onorare l'impegno che abbiamo preso a inizio stagione. I risultati non sono arrivati, però questo non vuol dire che non dobbiamo giocare. Giocheremo fino alla fine con tutte le nostre possibilità, dando il meglio di noi stessi. Poi per la stagione prossima si vedrà"

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