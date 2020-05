Cosmos: confermato Cristian Protti

La dirigenza della Società Sportiva Cosmos annuncia la conferma di Cristian Protti alla guida tecnica della prima squadra per la seconda stagione consecutiva. "Sono contento per la conferma perché qui c'è l’ambiente ideale per allenare bene” ha dichiarato Protti. La società è al lavoro per confermare l’ossatura della squadra e cercare di implementarla con innesti mirati con l’obiettivo di migliorare i risultati, parziali a causa dello stop imposto dall'emergenza coronavirus, ottenuti in questa stagione.